Başkan Gürkan, gençlik merkezi inşaatını inceledi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı devam eden gençlik merkezi alanında incelemede bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı devam eden gençlik merkezi alanında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Battalgazi İlçesi Melekbaba Mahallesi'nde bulunan 58 dönümlük alanda inşaatı devam eden Gençlik Merkezi'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Gürkan, belediye olarak yoğun bir çalışma döneminde bulunduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile projeler hakkında iletişim kurduklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezi toplam 58 dönüm arazi üzerinde yapılan ilk bina, bu alan içerisinde 2 bin 500 kişilik spor salonu, tam kapasiteli yaklaşık 2 bin 500 seyircili tam olimpik açık çim saha, kapalı halı sahalar olacak.

Spor kompleksi olma noktasındaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konudaki bölgenin ihtiyaç duyacağı spor alanlarının oluşturulması ve spor branşlarının rahatlıkla kendilerini ifade edeceği alanların oluşturulması noktasında belediye olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buranın yolunun yapılması için ilçe belediyesi ile görüşüp, eksik kaldığı takdirde ekiplerimizin takviye etmesi noktasında gerekli talimatları verdik."

Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir de yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA