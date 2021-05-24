Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eskimalatya Meydanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, meydanda bulunan vatandaş ve esnaflarla da sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eskimalatya Meydanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, meydanda bulunan vatandaş ve esnaflarla da sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilçe genelinde yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Gürkan, Eskimalatya Meydanını gezdi. Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, esnafları da ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Gürkan, esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Malatya'nın genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak birimlerimizin il merkezinde ve ilçelerde yaptığı çalışmaları inceliyoruz. Pandemi döneminde olmamıza rağmen Büyükşehir olarak 718 mahalle ve 13 ilçemizde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Birçok ilde yatırımların ve çalışmaların durma noktasına geldiği salgın sürecinde bile bizler çalışmalarımızı artırarak sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Amacımız Malatya'da yaşayan her vatandaşımızın yaşamlarını modern ve çağdaş anlamda kolaylaştırmak. Huzur şehri olarak tabir ettiğimiz Malatya'mızda hemşerilerimizin rahat yaşamaları için projelerimizi ve yatırımlarımızı yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerinde vatandaşlarımız tarafından ilgili ile karşılanması ve takdir edilmesi bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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