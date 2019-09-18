Başkan Gürkan Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu

18.09.2019 16:47

İlçe gezilerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 18 Eylül Çarşamba günü de Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Burada ilk olarak esnafları ziyaret eden Başkan Gürkan daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek muhtar, meclis üyeleri ve partililer ile bir süre sohbet etti.



Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural'ı da makamında ziyaret eden Başkan Gürkan, Kaymakam Vural'dan, Doğanyol ilçesinin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.



Başkan Gürkan ve beraberindekiler daha sonra Doğanyol Belediyesine geçerek muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay konuştu. Doğanyol'un sorunlarının konuşulacağı toplantının çok büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirten Bay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan aksaklıklar ve eksiklikler ile ilgili önemli bir adım attı. Bu eksiklikleri ve aksaklıkları bugün burada çözeceğiz. Başkanımız Doğanyol ilçemizde ki çalışmaları hızlandırdı. İlçe meydan düzenleme çalışmaları, mezbahana, kültür merkezi gibi çalışmaların tamamlanması için gerekli desteği verdi. Desteğini de artırarak sürdürüyor. Malatya ve ilçelerine tertip, düzen geldi. İnsanlara bir heyecan geldi. Bizde bu heyecan ve şevkle ilçemize güzel hizmetler yapacağız" dedi.



İleri demokrasinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirten Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, "Malatya'nın en uzak ilçelerinden biri Doğanyol'dur. Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde yaptığı projelerin büyük bölümü tamamlandı. Bugün toplanmamızın amacı sorunlarımızı konuşup ortak çözüm yolları aramak. Bu anlamda çok güzel bir toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a bu demokrasi ortamını oluşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yaşanması gereken en güzel duygunun insanlara hizmet etmenin verdiği huzur olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan hizmetlerde en vazgeçilmez unsurun adil ve adaletli olmak olduğunu söyledi. Denetlenebilir, sürdürülebilir, şeffaf hizmet anlayışının devam edeceğine dikkat çeken Başkan Gürkan, "Gönül Belediyeciliği anlayışıyla bu işi taçlandırıyoruz. Daima Millet daima hizmet anlayışıyla Malatya'yı daha ileriye taşıyacağız. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi koruyarak, işimizi iyi yaparak bu zenginliğimizi daha da pekiştireceğiz. Bazı yöneticiler geldikleri makamlarda işgalci olur, bulundukları makamı daha da geriye götürürler. Bazı yöneticiler ise fetihçi olurlar. Onlar ise Bulundukları makamda en iyisini en güzelini yapar, devraldıkları bayrağı daha da ilerilere taşırlar. Allah bizi bulunduğumuz makamda fetihçi olan yöneticilerden eylesin. Devletimizin gariban, fakir-fukara, yetimin vergilerini çar çur etmeden Millete hizmet etmemiz lazım. Doğanyol ilçemizin 16 mahallesi var. İlçemizin sorunlarını biliyorum. Yerine gelerek konunun birinci muhataplarıyla görüşüyorum. Çözümü için gerekli planlamaları yapıyoruz. Bugün buraya geliş amacımızda budur. İstişare sorunların çözümünü daha da kolaylaştırıyor. Doğanyol güzel ve şirin bir ilçemiz. İnsanların bir birine sevgi-saygı ölçüsünde baktığı güzel bir yer" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, toplantının ardından ilçe meydanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden proje hakkında bilgiler aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA