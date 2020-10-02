Başkan Gürkan'dan tabela hassasiyeti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin estetiğine uymayan tabelalar olduğunu belirterek, "Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin estetiğine uymayan tabelalar olduğunu belirterek, "Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Ekim ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu üyelerinin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlar Odası, Plancılar Odası temsilcileri de katıldı. Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi konular ele alındı.

"Görevinizi yapmadığınız zaman tabiat boşluk kabul etmez"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kent Estetik Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Kent Estetik Kurulunun görevi; kentte, kentin estetiğine uymayan yapıların, alanların kent estetiğine uymayan binalar da dahil olmak üzere yapılara bir formülle müdahale etme hadisesidir. Kent estetik kurulu yeri geldiği zaman bizim billboardlara, astığımız pankartlara, yeri geldiği zaman benim imar ruhsatı verdiğim binaya da müdahale etmelidir. Kent estetik kurulunun böyle bir görevi var. Benim sizlerden ricam herkes görevleri dahilinde rapor yazıp doğru ve yanlış olan işlerin belirlenmesini sağlamasıdır.

Görevinizi yapmadığınız zaman tabiat boşluk kabul etmez. Resmi yazı ile kentin estetiğine uymayan yapıları, işleri bizlere bildireceksiniz. Yeri geldiği zaman başkanın yaptığı işlerde bu yanlış diyebileceksiniz. Bunu dediğiniz zaman işinizi yapmış olursunuz. Herkes görevini doğru yaparsa yapılan işlerde problem olmaz ama görevini yapmadığı zaman yapılan işlerde problem olur. Kurulun görevi doğruyu söylemek ve kentimizin estetiğini bozan yapılarla ilgili raporlar hazırlayıp bizleri doğru yönlendirip kentimizin estetiğini korumaktır. Biz şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin hukukuna riayet edeceğiz. Hemşerilerimiz 'benim belediyem insanın sağlığına, psikolojisine aykırı yerlere yapı ruhsatı vermez' diyor. Onun için hemşerilerimizin dediği gibi kentimizin yapısını ve estetiğini bozan işlere onay vermeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"Parklarda ticari alan oluşmasına izin vermeyin"

Kentin Estetiğini bozan işlerde kurulun kendilerini uyarmaları gerektiğini belirten Başkan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi'nde de bulunan mimar arkadaşlarımız kent estetiği konusunda dikkat etmelidir. Bu birimlerde çalışan arkadaşlarımız bilim adamıdır. Kentimizin estetiğini ve yapısını bozan işler için bizleri uyarmanız gerekiyor. Bunun nedenlerini gerekli açıklamaları ile birlikte anlatmanız, raporlarınızı sunmanızı istiyoruz. Özellikle Malatya'da bulunan parklarda ticari alanların oluşmasına müsaade etmeyin. Vatandaşımızın rahatlıkla nefes alabileceği, ailesi ile vakit geçirebileceği alanları oluşturun. Zorunlu durumlarda veya vatandaşın talebi haricinde ticari alana müsaade etmememiz gerekiyor. Belediye ticarethane değildir. Belediyelerin en önemli görevi estetik kurulunun aktif olarak çalışmasını sağlamaktır" dedi.

"Şehrin hafızasını, belleğini koruyacak isimler üzerinde yoğunlaşın"

Kent Estetiği anlamında yapılacak işlerde bir standardın getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Kent estetiği anlamında yapılması gereken ne varsa yaparız. Şehirlerin kültürü vardır. Geçmişten gelen bir kültürü vardır. Bu kültüre uyar mı uymaz mı diye değerlendirme yapmanızı istiyorum. Şehir anlamında yapılara verdiğiniz isimlerde şehrin hafızasını, belleğini koruyacak isimler üzerinde yoğunlaşın. Malatya'da tabelalar konusunda kentin estetiğine uymayan tabelalar var. Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor. Tabelaların şekli başta olmak üzere ölçülerine kadar standarda getirilmesi gerekiyor. Bunu pilot uygulamalarla şehre entegre haline getirmeniz gerekiyor. Şehrimizi bu şekilde güzelleştirebiliriz. Herkes kendi kafasına göre yaparsa şehrimizin estetiğini bozmuş oluruz. Bu anlamda Kent Estetiği Kurulumuzun çok iyi çalışması lazım" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı