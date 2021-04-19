Başkan Gürkan'dan Prof. Dr. Kızılay'a ziyaret
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Başkan Gürkan'dan Prof. Dr. Kızılay'a ziyaret

Başkan Gürkan'dan Prof. Dr. Kızılay'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazıl açıklamaya göre, Başkan Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Malatya'nın geçmişinde de üniversite statüsünde iki medresenin bulunduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz toplumla bütünleşen, toplumun dertleriyle dertlenen ve topluma açık üniversite hüviyeti olması hasebiyle özellikle İnönü Üniversitemizin bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı rektörümüze ve ekibimize teşekkür ediyorum. Tabi bizler de yerel yöneticiler olarak üniversitelerimizin her konuda yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Netice itibariyle gerek yurt dışından gerekse diğer şehirlerden memleketimiz Malatya'ya gelip okuyan yaklaşık 50 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin Malatya hakkında olumlu izlenimler edinmesi noktasında bizlerde yerel yöneticiler olarak elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Üniversitemiz tıp alanında dünya çapında ismini duyurmuş bir üniversitedir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin sağlık turizmi alanındaki çalışmaları da takdire şayandır. Avrupa'da birinci, Dünya'da ikinci olan Üniversitemizin tabi ki alt yapıyla ilgili ihtiyaçları ve talepleri bizim açımızdan çok önemli. Üniversitemizin bu taleplerini karşılama noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hazırız."

Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise üniversite hakkında bilgi vererek, "Üniversitemiz mevcut yerleşkesine sığmayarak güneye doğru büyümekte. Bu büyümeyle birlikte altyapı ve yol ihtiyaçlarımız olmakta. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemiz gayretli çalışmaları olmakta. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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