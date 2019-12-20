Başkan Gürkan'dan örnek davranış
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Başkan Gürkan'dan örnek davranış

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, evde eğitim gören engelli hasta çocuğa ücretsiz otobüs kartı verdi.

20.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58
Başkan Gürkan'dan örnek davranış

Büyükşehir Belediye Başkanı , evde eğitim gören engelli hasta çocuğa ücretsiz otobüs kartı verdi.


Twitter üzerinden Gürkan'a teşekkür eden Batuhan Aşan, "Malatya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Otobüs kartını verdiğiniz için. Bu otobüs kartı ve bu engelli bedava biniş kartını verdiğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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