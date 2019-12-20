Başkan Gürkan'dan örnek davranış

20.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, evde eğitim gören engelli hasta çocuğa ücretsiz otobüs kartı verdi.



Twitter üzerinden Gürkan'a teşekkür eden Batuhan Aşan, "Malatya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Otobüs kartını verdiğiniz için. Bu otobüs kartı ve bu engelli bedava biniş kartını verdiğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA