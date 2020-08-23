HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Gürkan'dan organik tarıma destek

Başkan Gürkan'dan organik tarıma destek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

23.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:36

Başkan Gürkan'dan organik tarıma destek

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlçe belediyesi ziyaretinden sonra organik tarım yapan bir çiftçiyi ziyaret eden Başkan Gürkan, Narmikan kavunu, karpuzu ve yerli domatesi inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'la bir araya gelerek bur süre görüştü. Arguvanlıların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Gürkan, daha sonra organik tarım yaparak sebze yetiştiren bir çiftçiyi ziyaret etti. Çiftçilere her zaman destek olduklarını belirten Başkan Gürkan, Narmikan kavunu, karpuzu ve domatesini inceledi. Başkan Gürkan, yaptığı açıklamada, "Malatya'nın suyunun ve toprağının bol alması, son süreç içerisinde kooperatiflerimiz ile çiftçilerimizin organik tarıma yönelmesi Malatya için önemli bir kazanımdır. Burada gördüğümüz gibi sebzelerin organik olarak yetiştirilmesiyle hem çiftçilerimiz açısından hem sağlık açısından hem de ekonomi anlamında önemli bir katma değer üretilmiş oluyor" dedi.

Aynı zamanda sağlıklı bir toplum için genetiği bozulmamış sebze meyvelerin olmasının önemli olduğu kanaatinde olduğunu kaydeden Başkan Gürkan, "Böyle ürünlerin toplum nezdinde önemli bir talep gördüğüne şahit oluyoruz. Bu anlamda Arguvan İlçemizde çiftçi kardeşimizin kendi ürünlerinden elde ettiği tohumları tekrar toprakla buluşturup ürettiği sebzeleri görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, bol kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Başkan Gürkan, üreticiden satın aldığı kavunu beraberindekilere ikram etti. Kavunu, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, doğrayıp hazırlayarak hazır bulunanlara tattırdı.

Başkan Gürkan'dan organik tarıma destek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Güncel
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, Şampiyon Ligi şampiyonu oldu Spor
Son Dakika: PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, Şampiyon Ligi şampiyonu oldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Cüneyt Arkın Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Başkan Gürkan'dan organik tarıma destek - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 00:03:20. #1.15#
title