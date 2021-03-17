Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığına seçilen Mehmet Aydın ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bilindiği üzere koronavirüs salgını, bütün sektörlerde olduğu gibi medya sektörünü de olumsuz yönde çok etkiledi. Biz zaman zaman Başkanımızın yanına giderek, sorunlarımızı istişare ederek kendisine aktardık. Kendileri de sağ olsunlar bu dönemde bizlere destek verdiler. En son Başkanımızla istişare ettiğimizde, Malatyalı Gazeteciler için bir Medya Konağı Projesi vardı. Bizlere bunun müjdesini de verdi. Buradan tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise göreve seçilen yeni yönetime başarılar dileyerek, "Mehmet Aydın Bey de büyük bir teveccühle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne Başkan seçildi. Kendilerini bu anlamda tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci ve televizyoncuları toplumun duyu organları olarak gördüklerini dile getiren Başkan Gürkan, "Nasıl ki insanda bulunan duyu organları insana bir hareket kabiliyeti veriyorsa, toplumdaki hareket kabiliyetinin en önemli ögesi de gazeteciler ve televizyonculardır. Çünkü onlarda toplumun duyu organlarıdır. Ne kadar doğru sesleri alırlarsa, ne kadar doğru şeyleri söylerlerse, ne kadar doğru şeylere dokunurlarsa, ne kadar konuların analizlerini doğru yapılırsa toplumun istikameti de o kadar doğru olur. Bu anlamda da Malatya'daki gazetecilerimiz ve televizyoncularımız olsun görevlerini doğru bir şekilde ifa etme çabası içindeler. Tabii ki onların toplumdaki gördükleri yanlışları bize söylemeleri, o yanlışların giderilmesine veya problemlerin çözülmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bizlerde eleştiriyi şu şekilde algılamıyoruz, bu eleştiri oldu, bu yanlıştır, demiyoruz. Aksine bir eleştiri olduğunda sizin veya yönetiminizin bir yanlışı olduğunda veya yanlış bir uygulaması varsa onların daha doğru mecraya gitmesi gerekir. Biz onun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Malatya'daki gazetecilerimiz ve televizyoncularımızın şimdiye kadar yapmış olduğu görevlerde hep bize yol haritası ve yön pusulası olmuşlardır" diye konuştu.

Başkan Gürkan, gazeteciler için de düşünülen Basın Sitesi ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Her derneğe fiziki bir mekan temin etmektense, aynı işeri yapan kuruluşları bir arada toplamak bizim işlerimize de kolaylaştırır. Hem de toplumdaki saygınlıklarını artırır. Çünkü birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Biz gazetecilerimizin çalışma koşullarını biliyoruz. Onların sorunlarını da biliyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkanımızın şahsında tüm gazeteci ve televizyoncuları kutluyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı