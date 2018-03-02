Başkan Gürkan'dan, Kahtalı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Kahtalı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Nevzat Aslan, Yaşar Karataş ve Zafer Kırçuval ile birlikte AK Parti 6. İl Olağan Genel Kurulu'nda yeniden AK Parti İl Başkanlığı'na seçilerek güven tazeleyen Hakan Kahtalı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeniden göreve seçilen Hakan Kahtalı'ya başarılar dileyerek, "Hakikaten AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderinin birleştiği şu süreçte gerçektende parti teşkilatları ile diğer kamuoyunun birlik ve beraberliği içinde hareket etmesi ne denli önem kazandığı, geçtiğimiz şu konjonktürel süreç içerisinde gayet açık bir şekilde belirlenmiş durumda. Bizlerde gerek partimiz ve teşkilatımız ile birlikte belediye olarak, gerek vatandaşımızla birlik beraberlik içinde vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında el ele vermeye gayret ediyoruz. Bu çalışma süreci içerisinde gerek partimiz ve milletvekillerimizin, bakanımızın, genel başkan yardımcımızın bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Afren'de 8 askerin şehit olmasından dolayı üzüntülerini de dile getiren Başkan Gürkan, "Afrin'de 8 askerimizin şehit olması bizleri üzüntüye 8 askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kahraman askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Teşkilatlar olarak belediyeler ile birlikte güzel işler yaptıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da "Biz teşkilat olarak işimizi yaparken AK belediyelerde Allah'a şükürler olsun Malatya'mıza hizmet ediyorlar" dedi.

Büyüyen Malatya'nın içinde iki büyük ilçenin olduğunu kaydeden Kahtalı, "Battalgazi ilçemizde de Allah'a şükürler olsun köylerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza yapılması gereken işlerde yüzümüzün akıyla güzel hizmetler yapılıyor. Ben Belediye Başkanımıza, yardımcılarımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Malatya'da yereldeki bu hizmetler yapılırken, genelde de hem bakanımız, hem genel başkan yardımcımız, vekillerimiz ile birlikte Malatya'mıza yapılacak hizmetler konusunda büyük destekler sağlıyor. Yerelde 14 belediyenin 12'sinde AK belediye olarak devam ediyor. İnşallah nasip olursa 2019'da yapacağımız seçimlerde teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla tüm arkadaşlarımızla birlikte inşallah 14 belediyenin hepsini almak için gayret göstereceğiz. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda memleketimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Afrin şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Kahtalı, "Afrin'de şehit olan kardeşlerimize de cenab-ı Allah rahmet etsin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah orda da bir tek terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek. Ülkemizin içeride ve dışarıda bütün hainlerle mücadelemiz devam edecek. Allah bu birlik beraberliği bizlere nasip etmiş. Huzur ve güven içerisinde yaşayan bu ilimizde ve ülkemizin tamamında Malatya gibi olması için elimizden gelen tüm gayretleri sarf etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA