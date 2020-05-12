Başkan Gürkan'dan hemşirelere çiçek ve hediye
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Başkan Gürkan'dan hemşirelere çiçek ve hediye

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

Başkan Gürkan'dan hemşirelere çiçek ve hediye
12.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:55

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Başkan Gürkan'a yapmış olduğu ziyarette eşlik etti.

"Büyük bir gayret gösteriyorlar

Eşi de hemşire emeklisi olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı açıklamada, "Değerli sağlık çalışanlarımıza hemşirelerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hemşireler Gününüzü kutluyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte ülkemiz ve dünya açısından pandemi noktasında küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Burada sağlık personelimizin yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz. Ailelerinden, sevdiklerinden, çocuklarından, eşlerinden ve evlerinden uzak kalarak toplumun mutluluğu ve sağlığı için büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar.

Bu gayretlerinizi Türk milleti olarak ayakta alkışlıyoruz. Yapmış olduğunuz bu zorlu görev ve azminiz, fedakarlığınız bizleri duygulandırıyor. Çoğu hemşire, sağlık personellerimiz ve doktorlarımız bu süreçte misafirhanelerde kalarak, hastane ile misafirhane arasında günlerini geçiriyorlar. Evlerine uzun bir süre gitmeme gibi bir fedakarlık gösteriyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu fedakarlığı unutmayacağız. Bu vesileyle Hemşireler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki Hemşireler Gününe daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplum olarak girmeyi temenni ediyorum. Korona virüsünün bir an önce tüm insanlığı terk etmesini temenni ediyorum" dedi.

"Gönlümüz her zaman onlarla birlikte"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de, "Hemşireler günü bu yıl biraz buruk geçti. Gönlümüz her zaman onlar ile birlikte, süreç biraz sıkıntılı ve kaygılı bilinmeyen bir şey ile mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız büyük bir risk altında, inşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları bu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımıza göstermiş olduğu bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'e, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına çiçek ve hediye takdiminde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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