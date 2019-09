Başkan Gürkan'dan Ahilik Haftası mesajı

16.09.2019 14:02

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, ahilik teşkilatının asırlar öncesinden Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini belirtti.

Kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan ahiliğin dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Anadolu Selçuklu Devleti'nin mayasında ahilik vardır. Osmanlı Devleti'ni cihan devleti yapan sır, ahiliktir. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendisine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız, 'elini, kapını ve sofranı açık tut' öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Türk milletinin asırlar boyunca Anadolu'daki varlığı içerisinde yer alan köklü geleneklerinden ahilik geleneği, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulu, sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kurallarını benimseyen, Türk milletine has bir kültür hazinesidir. Bu vesileyle Ahilik Haftası'nın birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA