Başkan Gürkan'dan âfet bölgesine destek ziyareti

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde afet bölgesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, çalışmalar ve bölge halkının durumu hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde afet bölgesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, çalışmalar ve bölge halkının durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Gürkan, "Bölge halkının yaraları devlet-millet el ele hızla sarılıyor. Türkiye'nin gücü ve aziz milletimizin yardımları ile İnşallah bugünleri de en a hasarla atlatacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, beraberinde AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Başkan Yardımcısı Kevser Öztürk ile birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının yaralarını sarmaya çalışan kurum ve kuruluşlar ile bölge halkını ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve hayırsever vatandaşların desteğiyle hazırlanan yardım malzemeleri yüklü TIR'ların bölgeye uğurlanmasının ardından, İl Başkanı Davut Gürkan, beraberindeki heyet ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. İlk Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Davut Gürkan ve beraberindeki heyet, daha sonra AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, daha sonra yangında maddi kayıplar yaşayan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatılan yardım eli ile yaraları sarılan aileler ile Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren vatandaşlar ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Gürkan, ülke olarak yaşanılan bu zor günlerde her birimi ile devletin ve hükümetin afet olaylarının başından bu yana vatandaşların yanında olarak gerek mümkün olan en az hasarla afetlerin durdurulması, gerekse de oluşan yaraların bir an önce sarılabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Gürkan, kurum, kuruluşlar ile STK'lar ve hayırsever vatandaşların yardımları ile bölgedeki bütün ihtiyaçların eksiksiz giderildiğini yerinde gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok şükür ki büyük bir devlete sahibiz ve zor gün dostu aziz bir milletin ferdiyiz. Bir yandan yangınlarla mücadeleler sürerken diğer yandan da aynı hız ve kararlılıkla yaralar sarılıyor. Tüm Türkiye'nin kalbi adeta burada atıyor. İnşallah devletimizin dirayeti, milletimizin destekleri ve tüm dualarıyla bu günleri de hep birlikte atlatacağız ve bütün mağdurlarımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bu vesile ile ülkesinin geleceği için alevlerle adeta savaşan ve sonrasında yaralara merhem olmak için çırpınan bütün çalışanlarımıza ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Güçlü Türkiye, devlet-millet el ele bu zor günlerin de üstesinden gelecektir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı