Başkan Gürkan'dan 15 Temmuz mesajı
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Başkan Gürkan'dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında 15 Temmuz'da yazılan milletin destanına, yaptıkları icraatlar ile güç verdiklerini belirtti.

Başkan Gürkan'dan 15 Temmuz mesajı
15.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:22

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında 15 Temmuz'da yazılan milletin destanına, yaptıkları icraatlar ile güç verdiklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gürkan, mesajında "Ordumuzun içerisine yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'ncü yıldönümünde Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Milletimizin derin feraseti, cesareti ve kararlılığı hain girişimi bertaraf etti. Uçurumun kenarından dönen Ülkemiz, yeni ufuklara yelken açtı. Daha güçlü, daha müreffeh bir yurt, bir vatan için Milletimizin verdiği güçle çalışmaya devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Aziz Milletimize layık olabilmek için var gücümüzle görev başındayız. İnsanlık Medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan Destan Şehri Malatya'da, 15 Temmuz'da yazılan Milletimizin Destanına, yaptığımız icraatlar ile güç veriyoruz. Aziz Milletimizin bedenleriyle ortaya koyduğu üstün iradesine ses veriyor, her geçen gün icraat arttırarak layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

15 aylık icraat özetlendi

Gürkan, mesajında 15 ayda yaptıkları çalışmaları da özetleyerek, "25 metre genişliğinde ve 15 kilometre uzunluğunda Anayurt Bulvarı açıldı. 25 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda Güngör Caddesi açıldı. 50 metre genişliğinde ve 5 kilometre uzunluğunda Altın Kayısı Bulvarı tamamlandı. 42 bin metrekarelik alana sahip Sümer Parkın revizyonu yapıldı. 670 kilometre sathi yol kaplama, 253 kilometre sıcak asfalt, 57 bin 572 metrekare kaldırım, 422 kilometre stabilize, 47 kilometre yeni yol açma, 76 kilometre yol genişletme, 3 adet menfez, 603 kilometre yol yama ve onarım yapıldı. 10 adet kavşak yapıldı, 17 adet kavşak projesi hazırlandı. 33 milyon 600 bin TL'lik maliyetli ve 65 kilometre uzunluğundaki Doğu Kolektörü (kanalizasyon hattı) tamamlandı. 12 dönüm alan üzerinde inşa edilen ve 7 milyon 950 bin TL maliyeti olan İtfaiye Binası tamamlandı. Beydağı Tabiat Parkında 100 dönüm alana sahip I. Etap tamamlandı. 900 dönüm alana sahip II. Etap projesi hazırlandı. Yatırım maliyeti 54 milyon 124 bin TL olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarından oluşan altyapı çalışmaları tamamlandı. Arslantepe UNESCO Dünya Mirası geçici listesindedir. Kalıcı listeye dahil edilmesi amacıyla höyük ve çevresinde koruma amaçlı imar planı çalışmaları tamamlandı. Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiş olan Şahabiyye-i Kübra Medresesinde restorasyon amaçlı kazı için çalışma başlatıldı. 31 bin metrekarelik alanda 953 bin adet Mevsimlik Çiçek Dikimi gerçekleştirildi. 24 Ocak Depreminin yaşandığı ilk andan itibaren 5 ilçeye 5 bin personel ve 1100 iş makinası ile hizmet verildi. 27 enkazda arama tarama çalışmaları yapıldı. 500 bin ücretsiz taşındı. 39 otobüs acil durumlar için tahsis edildi. Deprem sonrası 5 bin 948 çadır yeri ve 60 bin metrekare konteyner yerinin zemin ve altyapıları hazırlandı. 599 bina, 63 müştemilat ve 932 bağımsız bölüm yıkılarak enkazları kaldırıldı. Gelincik Tepesinde kalıcı konutlar için yol, ulaşım ve altyapı çalışmaları yapıldı Korona virüs salgınının başlamasıyla şehir genelinde dezenfektan çalışmaları icra edilmektedir. Özellikle toplu taşıma araçlarında; bekleme alanları, alış veriş merkezleri gibi pek çok alanda yoğun olarak dezenfektan çalışmaları sürdürülüyor. Belediye olarak verdiğimiz destekle tekstil fabrikalarında üretilen on binlerce maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. 106 iş makinesi ve araçtan 88'ini teslim alarak iş başı yaptırdık. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50'sini yeniledik ve iş verimliliğini arttırdık" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

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