Başkan Gürkan: "Cumhur ittifakı Türkiye'ye olan gönül bağımızla güçleniyor"
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Başkan Gürkan: "Cumhur ittifakı Türkiye'ye olan gönül bağımızla güçleniyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Gürkan: 'Cumhur ittifakı Türkiye'ye olan gönül bağımızla güçleniyor'

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve yönetimini ziyaret etti.

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AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve yönetimini ziyaret etti.

MHP İl Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarete Orhan Aygün, Engin Kökçıkaran ve İl Yöneticisi Gökhan Yıldız'da katıldı. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 15 Temmuz 2016'da yaşanan ihanet girişimi ve halkın bu girişime karşı aldığı destansı tavırla birlikte doğan Cumhur İttifakı'nın adeta bir gönül mutabakatına dönüştüğünü söyledi. Başkan Gürkan, halktan aldığı destekle Türkiye'nin güçlü geleceği için çalışan, ortak akıl ve mutabakat yoluyla birlikte hareket eden, milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla hareket eden Cumhur İttifakı'nın halkın teveccühü ile daha nice hizmetler vereceğine olan inancını dile getirdi. Davut Gürkan, "Daha güçlü, dünya kamuoyunda daha fazla söz sahibi bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda bizlere tam destek veren başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ise, ortak paydalarının Türkiye ve Bursa'nın geleceği olduğunu vurguladı. Cihangir Kalkancı, "Türkiye adına atılan her güzel adımın takipçisi ve destekçisiyiz. Milletimizden aldığımız güçle gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aynı amaçla yol alan, Türkiye ve Bursa için taş üstüne taş koymaya çalışan herkese müteşekkiriz" şeklinde konuştu. - BURSA

Başkan Gürkan: 'Cumhur ittifakı Türkiye'ye olan gönül bağımızla güçleniyor'
Başkan Gürkan: 'Cumhur ittifakı Türkiye'ye olan gönül bağımızla güçleniyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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