Başkan Gürkan, Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti

BURSA (İHA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayımladığı kutlama mesajında, görevlerini fedakarca icra eden basın mensuplarının kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olduğunu belirtti. Gazetecilerin toplumun aydınlatılmasında, bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynadığını ifade eden Başkan Gürkan, demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin, özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir anlamda kamu görevi yapan basın kuruluşları ve çalışanlarımız, yerelde ve genelde yaşanan meselelerin ve taleplerin gerekli makamlara iletilip çözüme ulaştırılmasında köprü vazifesi görmektedir. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı habercilik anlayışları, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Değerli basın mensuplarımız, ilimizde yaşanan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak Bursa'mızın kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu vesile ile ilimizde yerel ve ulusal düzeyde görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum". - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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