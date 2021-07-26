Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı

BÜYÜKŞEHİR AİLESİ OLARAK ŞEHRİMİZİ DAHA YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRECEĞİZBüyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi personeli ile bayramlaştı.

BÜYÜKŞEHİR AİLESİ OLARAK ŞEHRİMİZİ DAHA YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi personeli ile bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında düzenlenen bayramlaşma törenine, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, özetle şunları söyledi:

"Milletlerin ve ümmetlerin tarihinde önemli gün ve olayların zamanı gelince insanlar tarafından coşku ve sevinçle kutlanan günlere biz bayram diyoruz. Kurban Bayramı paylaşmanın, sevginin, barışmanın, kaynaşmanın temel esas alındığı daha doğrusu insan sevgisinin, doğa sevgisinin, tabiat sevgisinin insanlarda yüceldiği bir dönemi hep birlikte idrak ettik. Kurban Bayramında görevimiz gereği Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kıbrıs Barış Harekatının 47. Yıl dönümünde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen etkinliklere katıldık. Etkinlikler kapsamında Malatya'mızın tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi olarak stant açtık. Malatya'nın kültürünü, tarihini ve güzelliklerini tanıtma fırsatımız oldu. Gerçekten de Kıbrıs'ta arkadaşlarımız güzel işler yaptılar. Özellikle çalışmalar için öncesinde Kıbrıs'ta olan ve programlara hazırlanan personellerimizi gösterdikleri özveriden ve çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Malatya'mızı en iyi şekilde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtma fırsatımız oldu. Ayrıca Malatyalı hemşerilerimizle de Kıbrıs'ta hasret giderme fırsatımız oldu. Biz bir yol üzerindeyiz. Çıktığımız yol meşakkatli bir yol. Belediye, belediyecilik zor bir iştir. Hepimizin görevi ağırdır. Vatandaşlarımızla direkt ilgileniyoruz. Her konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz bir aileyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bizlerin bir ailenin refleksini gösterme gibi bir sorumluluğumuz var. Bu anlamda aile kavramını Büyükşehir Belediyesi ailesi içerisinde sürdürmemiz gerekir. Malatya halkına daha iyi hizmet verebilmek adına Büyükşehir ailesi olarak doğru planlamalar yapmamız gerekiyor. Planın sahada uygulanabilir olması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu işler aile desteği olmadan olmuyor. Sizlerin desteği ve gücüyle Malatya'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bir kez daha Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre