Başkan Gürkan, Belarus heyetini kabul etti

Gürkan: Aramızdaki ilişkileri pekiştirmek için Belarus'u ziyaret edeceğim

Belarus heyetini kabulü sırasında konuşan Başkan Gürkan, "Malatya'mızın en güzel tarım ürünlerinden biri kayısıdır. Malatya'mızı gezdiğiniz zaman diğer güzellikleri de görme imkânınız olacaktır. Kayısımıza Güneşin Altın Yumurtası ismini verdik. İçinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda festival haftamız. Bu hafta içerisinde sizleri de ağırlamak ayrı bir mutluluk kaynağı. Aramızdaki ilişkileri pekiştirmek için uygun bir zamanda Belarus'u ziyaret edeceğiz." dedi.

Sadovskım: Malatya'da çok güzel ağırlandık

Malatya'daki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belarus Shuchin Belediye Başkan Yardımcısı Sadovskı, "Malatya'da birçok güzelliği gezilerimizde gördük. Kayısı yarışması yapılırken festival alanındaydık. Orada çok güzel görüntüler vardı. Diğer bölgelere göre farklı bir kültürle burada karşılaştık. Malatya'daki misafirperverlikten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerin geliştirilmesi ve iki şehir arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için Malatya ile Belarus'u kardeş şehir olarak görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Shuchin Belediye Başkan Yardımcıları Alıakseı Sadovskı ve Sıareheı Vasılyev'e kayısı ve kayısı kristali hediye etti.

Kaynak: Bültenler