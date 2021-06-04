Başkan Gürkan, Anadolu Efes'in 44 numaralı formasını giyen Simon ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Gürkan, Anadolu Efes'in 44 numaralı formasını giyen Simon ile görüştü

Başkan Gürkan, Anadolu Efes'in 44 numaralı formasını giyen Simon ile görüştü
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Efes Basketbol Takımının başarılı oyuncusu Hırvat, Nam-ı Diğer Malatyalı Krunoslav Simon ile görüşerek, Malatya'ya davet etti.

Geçtiğimiz günlerde Turkish Airlines Euroleague finalinde İspanya'nın Barcelona takımını mağlup edip şampiyon olan Anadolu Efes'in başarılı 44 forma numaralı oyuncusu Krunoslav Simon, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü. Takımında giydiği 44 numaralı formasından dolayı daha önceki röportajlarında kendisini 'Malatyalı' Simon olarak tanıdıklarını söyleyen başarılı Hırvat Basketbolcu, bundan dolayı Malatya sevgisinin kendisinde olduğunu ifade etmişti.

HEMŞERİMİZ SİMON'NU MALATYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Krunoslav Simon ile görüşen Başkan Gürkan, Simon'u hemşerileriyle bir araya gelmesi için Malatya'ya davet etti. Başkan Gürkan görüşmede, "Biz Simonu Malatyalı olarak biliyoruz. 44 numaralı formasıyla sahaya çıktığında Malatyalıların hepsi heyecanla maçları izliyorlar. Ayrıca Simon'un bir sözü vardı. Şampiyon olunduğunda takımla birlikte Malatya'ya gelme sözü vardı. Biz Simon'u takım arkadaşları, antrenörleri ve yönetim kadrosuyla birlikte Malatya'da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Simon'a hemşerimiz olarak hemşerilik beratımızı da takdim etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MALATYALI' DİYE HİTAP EDİLMESİ BENİ MUTLU EDİYOR

Malatya'ya önümüzdeki günlerde geleceğini söyleyen Krunoslav Simon ise, "Sezondan sonra Malatya'ya gelmek istiyorum. Sezon biter bitmez bizler Malatya'da olmak istiyoruz. Şuanda Türkiye'de final serimizin maçları devam ediyor. 12 Haziran'da eğer bir sıkıntı olmazsa Malatya'da olabiliriz. Taraftarlarımızın ve bizleri takip edenlerin bana 'Malatyalı' diye hitap etmesi beni çok mutlu ediyor. Buda benim taraftarlarımızla bağımı kuvvetlendiriyor. Malatya'dan ayrıca birçok hediyede alıyorum. Malatyalılarda beni hemşerileri olarak görüyorlar. Bu nedenle Malatya'ya gidip Malatya'da vakit geçirmek istiyorum. En yakın zamanda bir aksilik olmazsa Malatya'da olacağım. Başkanımızın daveti ve güzel sözleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Mert Günok Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Gürkan, Anadolu Efes'in 44 numaralı formasını giyen Simon ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:30:56. #1.15#

title