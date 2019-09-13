Başkan Gürkan, Akçadağ'da ziyaretlerde bulundu

13.09.2019 18:06

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ve Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı ziyaret etti.

Gürkan, ziyaretlerde belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

Belediyecilik hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için tedbirler aldıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra yönetim, personel, mali, idari yapılanmada hizmet düzeninin daha iyi yürüyebilmesi için bazı tedbirler aldık. Bu tedbirleri aldıktan sonrada hizmet akışının daha sağlıklı yapılması için ilçe gezilerinde bulunuyoruz. Kaymakamlıklar ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri ziyaret edip muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Geniş kapsamlı katılımcı bir yapıyla sorunları tartışarak, ortak çözüm yolları arıyoruz. Yol haritasıyla gönül belediyeciliğini birleştiriyoruz. Bizim çıktığımız bu kutlu yolda amacımız insandır. Her gönüle girmeyi, her kalbi fethetmeyi amaçlıyoruz."

Gürkan, daha sonra beraberinde Kaymakam Ergün ve Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ile ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA