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Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Gürkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları ile AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları üyeleriyle de bir araya geldi. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, ziyaretten dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "AK Parti'nin ak insanlarıyla bir arada olmak bizim için onurdur. AK Parti geçtiğimiz 20 yıllık süreç içerisinde memleketimizin her köşesine, her kesimine, her noktasına dokunmuştur. Millete hizmet eden insanı milletimiz unutmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya gösterdiği ilgi çok farklı bir ilgidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya hemşerilerime en içten selamlarımı iletin diye bizlere söyledi. Biz 2019 seçimlerinde halkımızın güçlü destekleriyle, büyük teveccühü ile Türkiye'de rekor bir oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildik. Bu bizim sorumluluğumuzu ve halka hizmet etme noktasındaki aşkımızı daha da artırması lazım. Biz bunun bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri Bakanlar Kuruluna götürdü. Bakanlar Kurulunda halkımızın bizlere büyük teveccüh gösterdiğini bu teveccüh ile Malatya'ya hizmetlerin gelmesi noktasında neler yapabileceğimizi ifade ettik. Bugün, Büyükşehir Belediyesi olarak ne talep ettiysek Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden fazlasıyla bize tevdi edilmiştir. Allah'ın izniyle 2023'de AK Partiyi daha güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını çok güçlü bir şekilde hep birlikte idrak edeceğiz. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti

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