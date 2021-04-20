Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti

Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Ramazan Ercan da AA'nın çalışmaları hakkında Gürkan'a bilgi verdi.

Ziyarette Ercan, Başkan Gürkan'a AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor
Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor
İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:02:16. #1.16#

title