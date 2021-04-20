Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Ramazan Ercan da AA'nın çalışmaları hakkında Gürkan'a bilgi verdi.

Ziyarette Ercan, Başkan Gürkan'a AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik