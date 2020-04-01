Başkan Gürkan 4, eşi de 2 maaş ile kampanyaya katıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendi ve eşi adına katılarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendi ve eşi adına katılarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına kendim 4, eşim 2 maaşı ile katılacağımızı ifade etmek istiyorum. Kampanyanın milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Başkan Gürkan "Millet olmanın temel vasfı sevinçte ve tasada birlikte olmaktan geçer" ifadelerine yer verdi. - MALATYA Kaynak: İHA