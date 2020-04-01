Başkan Gürkan 4, eşi de 2 maaş ile kampanyaya katıldı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendi ve eşi adına katılarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.
01.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:14
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendi ve eşi adına katılarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına kendim 4, eşim 2 maaşı ile katılacağımızı ifade etmek istiyorum. Kampanyanın milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Başkan Gürkan "Millet olmanın temel vasfı sevinçte ve tasada birlikte olmaktan geçer" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Kaynak: İHA