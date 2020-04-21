Başkan Gürbüz, "Yoğurtlarını ben alacağım" sözü verip yaşlı kadını evine gönderdi
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Kahramanmaraş, Mehmet Gürbüz, Elbistan

Başkan Gürbüz, "Yoğurtlarını ben alacağım" sözü verip yaşlı kadını evine gönderdi

Başkan Gürbüz, "Yoğurtlarını ben alacağım" sözü verip yaşlı kadını evine gönderdi Elbistan'da pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yoğurt satan yaşlı kadını, "Teyze, senin evinden çıkmaman gerekiyor.

21.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:47
Başkan Gürbüz, 'Yoğurtlarını ben alacağım' sözü verip yaşlı kadını evine gönderdi

Başkan Gürbüz, "Yoğurtlarını ben alacağım" sözü verip yaşlı kadını evine gönderdi

Elbistan'da pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yoğurt satan yaşlı kadını, "Teyze, senin evinden çıkmaman gerekiyor. Sen beni ara ben gelip bütün yoğurtların hepsini evinden alacağım" diyerek gönlünü alıp evine gönderdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 70 yaşında olmasına rağmen yoğurt satmak için pazara gelen kadına evden çıkmaması halinde tüm yoğurtlarını alma sözü verdi.

Başkan Gürbüz, pazarı ziyaret ederek esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Başkan Gürbüz'e, Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile S.S. Elbistan Yaş Sebze Kooperatifi Başkanı Aladdin Kayabaşı da eşlik etti.

Pazardaki esnaflarla görüşen Başkan Gürbüz, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyulması tavsiyesinde bulundu. Pazardaki esnafları tek tek dolaşan Başkan Gürbüz, kendi evinde yaptığı yoğurtları bir sandalyeye oturarak satan yaşlı bir kadınla sohbet etmek istedi. Samimi sohbet esnasında isminin Semiha Göçer olduğunu öğrendiği kadının, '70 yaşındayım' demesi üzerine Başkan Gürbüz, Göçer'e 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gerektiğini hatırlattı. Göçer'in, evini geçindirmek için yoğurt sattığını öğrenen Başkan Gürbüz, o gün için pazara getirdiği tüm yoğurtları satın alarak anlamlı bir davranışa imza attı.

Korona virüse karşı risk grubunda olan Semiha Göçer'e, evinde yaptığı tüm yoğurtları alma sözü veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Teyze, senin evinden çıkmaman gerekiyor. Sen beni ara ben gelip bütün yoğurtların hepsini evinden alacağım. Allah bereketli eylesin. Allah'a emanet ol" diyerek gönlünü aldığı yaşlı kadını evine gönderdi.

Anadolu kadınının cana yakınlığını sohbetin her anında yansıtan Göçer, 'Numaranı bilsem ararım' dedi. Başkan Gürbüz de hemen yaşlı teyzeye kartvizitini verdi. Başkan Gürbüz'ün samimiyeti karşısında oldukça sevinen Göçer, "Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Güle güle" sözleri ile pazardan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Başkan Gürbüz, 'Yoğurtlarını ben alacağım' sözü verip yaşlı kadını evine gönderdi

Kaynak: İHA

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