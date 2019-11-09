Başkan Gürbüz, öğrencilere 'Nutuk' hediye etti

09.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:00

Başkan Fatih Gürbüz; ''Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı, tarihimize ve geleceğimize ışık tutan Nutuk isimli eseri, sevgili çocuklarımıza rehber olması dileği ile hediye ettik. Her zaman kalbimizde yaşamaya ve düşüncelerimizi aydınlatmaya devam eden Ulu Önderimizi; saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.''dedi.

Kaynak: Bültenler