Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanına çağrı yapan vatandaşı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı, Mehmet Gürbüz, Elbistan, Yaşam

Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanına çağrı yapan vatandaşı ziyaret etti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medyada paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunan vatandaşı ziyaret etti.

17.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:54
Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanına çağrı yapan vatandaşı ziyaret etti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medyada paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunan vatandaşı ziyaret etti. Başkan Gürbüz, inşaat işçisi olan vatandaşa kendi bütçesinden çeşitli yardımlarda bulunurken evini geçindirebileceği yeni işine de pazartesi günü itibariyle başlayacağının müjdesini verdi.

Elbistan'da inşaat işçiliği yapan ve koronavirüs salgını nedeniyle iş bulamadığı için ekonomik açıdan zor duruma düştüğünü belirten Ali Alyüz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iş talebinde bulunmuştu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu çağrı üzerine Alyüz'ü evinde ziyaret etti. Alyüz'ün, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki evine giden Gürbüz, burada aile fertleri ile bir süre sohbet ederek dertlerini dinledi.

Ziyaret sonrasında değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, 93 mahalledeki vatandaşlardan gelen yardım ve destek çağrılarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, "Ali Alyüz adlı vatandaşımızın sosyal medyadan bir çağrısı olmuştu. Onun için geldik. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal beyefendi de bu konuyu yakından takip ediyor. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte eksikliklerin giderilmesi devletimizin ana görevi. Bu doğrultuda biz de yerel idareler olarak 93 mahallemizde bize ulaşan tüm çağrılara yetişmeye çalışıyoruz. Bu çağrıyı da karşılamış olduk" dedi.

Başkan Gürbüz, son olarak, "Bütün imkanlarımızı paylaşmak zorundayız. Devletin bütün imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Sizler de sevgili vatandaşlarım, elinizdeki imkanları komşularınız başta olmak üzere ihtiyaç duyan kardeşlerimizle paylaşın. Çünkü bu süreci birlikte atlatacağız. İnşallah yine el ele güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Bu süreç bizlere çok daha hassas olmamız gerektiğini gösterdi. Fırsatçılara imkan tanımamamız gerektiğini gösterdi. Bu süreçte Ali kardeşime de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza yaptı çağrıdan sonra kardeşimi evinde ziyaret ettim. Pazartesi günü itibariyle de kendisine yeni bir iş bulacağız. Diğer sorunlarını da kaymakamlığımızla çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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