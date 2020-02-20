Başkan Gür vatandaşlarla buluştu
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Başkan Gür vatandaşlarla buluştu

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür parti binasında vatandaşlara bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

20.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:39
Başkan Gür vatandaşlarla buluştu

İl Başkanı A. Akif parti binasında vatandaşlara bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


İl binasında her gün onlarca hemşehrisini ağırlayan Gür, ekibiyle birlikte sorunları çözmeye çalışıyor. Başkan Gür'ü ziyaret eden vatandaşlardan Muhammet Çiftçi partide her soruna titizlikle yaklaşıldığını ve çözümü için yoğun uğraş verildiğini söyledi.


Başkan Gür de "Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatı olarak, her şeyin en güzeline layık vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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