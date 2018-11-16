Başkan Gür, Esendere Gümrük Kapısında İncelemelerde Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindekiler, Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.

Bir süre önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret ederek, ilçe esnafı ve muhtarlarla bir araya gelen AK Parti heyeti, il genelindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kez de Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısını ziyaret eden AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindekiler; Esendere Hudut Tabur Komutanlığı, Esendere Belde Belediyesi, Esendere Gümrük Kapısını ziyaret ettiler.

Esendere Gümrük Müdürlüğünde genel bir değerlendirme yapan Başkan Gür, sınır kapısının daha işlevsel olması için yapılması gerekenleri not aldı.

Esendere Belde Belediyesince de yapılan güzel çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Gür, daha sonra kapıda bekleme yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gür'ü karşılarında gören vatandaşlar ise, kendisine yoğun ilgi gösterdi. Başkan Gür'ün etrafına toplanan vatandaşlar, sınır kapısının daha işlek hale getirmesi talebinde bulundular. - HAKKARİ