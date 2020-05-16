Başkan Gür'den Vefa Hakkari'ye ziyaret
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Başkan Gür'den Vefa Hakkari'ye ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer Hakkari Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Başkan Gür'den Vefa Hakkari'ye ziyaret
16.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:02

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer Hakkari Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Başkan Gür, Başkan Yardımcıları Turan Şimşek, Mazhar Ertuş, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Belediye Meclis Üyesi Şaban Arslan, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ile birlikte ilk önce Kızılay Derneği Hakkari Şubesini ziyaret etti. Başkan Gür ve beraberindekiler daha sonra Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik günlük 3 bin kişilik iftar yemeği hazırlanan Kızılay yemekhanesini ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldı. Başkan Gür, kazanların başına geçerek, yemeklerin hazırlanmasında yardımcı oldu. Hakkari ve ilçelerinde Vefa Sosyal Destek Grubu'da görev yapan tüm personeli tek tek arayarak çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gür, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yapılan alçak saldırıyı kanadı. Gür, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran, birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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