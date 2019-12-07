Başkan Gür'den İyi Parti'ye eleştiri Açıklaması

07.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:24

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, İyi Parti'nin meclis gündemine getirdiği Hakkari TOKİ konutları ilgili açıklamasının doğru olmadığını ifade ederek, "Siyaset doğru bilgi aktarımı üzerinden yürümelidir. Yalan ve karalama ile aktarılan bilgiler, kamuoyu nezdinde ortaya çıktığında sahibini zelil eder" dedi.



Hakkari'nin konut sorunu ve TOKİ ile ilgili İyi Parti'nin asılsız beyanı üzerine bir açıklamada bulunan AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz tarafından partisinin teşkilat başkan yardımcısına, kentin konut ve TOKİ çalışmaları ile ilgili eksik ve doğru olmayan bilgiler aktarıldığına dikkat çekerek,"Hakikatlerin de nihayetinde ortaya çıkma gibi bir hakikati barındırdığı hepimizin malumudur. Siyasi bir partinin il başkanı, genel merkezine gerçek olmayan bir bilgi iletiyor ve genel merkezde bunu araştırmadan, milletin meclisinde ifade ediyor. Şehir merkezinde çok eski olan ve depreme karşı güvenli olmayan kamu konutlarının yıkım kararı alınmıştır. Bu kararlar uzman ekipler tarafından inceleme sonucu alınmış kararlardır ve bu lojmanların halen bir kısmı yıkılmamıştır. Yıkım kararı alınan bu kamu lojmanlarından bir kısmının yerine yeni lojmanlar, bir kısmının da kamu için farklı şekilde değerlendirileceği bilinmesine rağmen, yalan bilgi ile kamuoyunda algı operasyonu ile itibar suikasti yapılmaktadır. TOKİ'nin ilimizde konut yapmadığı yalanı ile halkımıza açık bir şekilde, TBMM kürsüsünden yanlış bilgilendirme yapılmaktadır. Hakkari AFAD tarafından il merkezi için Gazi Mahallesi Gupsi mevkiinde 294 adet afet konutu için TOKİ idaresine talepte bulunulmuştur. Belirtilen alanda 294'ü afetzedelere verilmek üzere toplamda 401 adet konutun proje çalışmaları tamamlanmış olup 2019 Aralık ayı sonunda yapım ihalesi yapılacaktır. Söz konusu alan yaklaşık 40 bin metrekaredir. Konutların tamamı 2+1 olacak şekilde karara bağlanmıştır. Bunun yanında Gupsi mevkiinde daha önce yapılan afetzede konutları, yine Yüksekova ilçemizde bitmiş ve hak sahiplerine teslimine başlanan konutlar ve il merkezimizde yine üniversite için yapılan lojmanların TOKİ tarafından yapıldığı bilinmesine rağmen, iftira yüklü bilgiler ile meclis kürsüsünden algı operasyonu yapmak, siyasi etik ve erdem ile örtüşmemektedir. AK Parti'nin ilimizde ve ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu kalkınma hamlesi ve gelişimini göremeyenler, ancak akıllarını şaşırmış olanlardır" dedi.



Bu ülkede milletin kendisine verilen sözlerin yerine getirilmesini, sadece AK Parti hükümeti döneminde görmüş ve idrak ettiğini vurgulayan Gür, "Halkımız bunu gördüğü için de 'Büyük Türkiye' yürüyüşümüzde AK Parti'mizi canı gönülden sahiplenmektedir. Yarınlarını ancak ve ancak AK Parti ile güvende görmektedir ve bu güven ile tüm iç ve dış mihrakların algı operasyonlarına karşı AK Parti'mizi tüm değerleri ve yüreği ile sahiplenmeye devam etmektedir. Himmet ile siyasete gelenler, halkın ve hakkın sözünün değerini bilemezler. Milletimizin teveccühüne mazhar olmanın hak ve doğruluk üzerine inşa edilmiş olan azmin zaferi olduğunu bilemezler. Milletimizin ortak değerleri ve milletimizle aynı safta durmayı öğrenemeyenler, ancak ve ancak iftiralar üzerinden siyaset yaparlar. Bu zavallılıktan ders almayanlar, ahlak yasası gereği tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır. Yalan ve iftiradan beslenenler, gaye olarak milletin maslahatı yerine ayrıştırıcı ve yıkıcı siyaseti tercih edenler, itibarlarını ve kazanımlarını kaybetmeye mahkumdurlar. Sırf AK Parti'ye çamur atmak için milletimize yalan bilgiler sunan zevatlar bilsin ki, halkımız artık bu iftiralara kanmıyor. Bu minvalde öncelikle Hakkari İyi Parti İl Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısını siyasi erdem ve etiğe davet ediyorum. İftira ve yalan ile siyaset gemisinin yol almadığını bilmeleri gerektiğini kendilerine iletmek istiyorum. Doğruluk, hak, hakikat, ahlak ve adalet ile siyaset yapıldığında halkın teveccühüne mazhar olunduğu örnekliği olan AK Parti'mizi çok iyi idrak etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA