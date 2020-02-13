Başkan Gür'den Hakkari'ye konut müjdesi

13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34

Hakkari'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan 401 konutun ihalesi yapıldı.



AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Otluca köyü yolu üzerinde bulunan Gupsi mevkiinde yapılacak olan 401 TOKİ konutun ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi. Ay sonunda yer teslimi yapılacağını belirten Başkan Gür, ilkbahar aylarında ise inşaata başlanacağını söyledi.



Hakkari'de TOKİ tarafından yapılacak olan 401 konut sayesinde kira sorunun da bir nebze çözüleceğini ifade eden Başkan Gür, desteklerini hiçbir zaman Hakkari'den esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA