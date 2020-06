Başkan Gür'den engelli çalışanlara anlamlı ziyaret AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, engelli vatandaşların istihdam edildiği ayakkabı imalat atölyesine ziyarette bulundu.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, tamamı engelli vatandaşların istihdam edildiği Aybüke Ayakkabı imalat atölyesini ziyaret etti. Engelli vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinleyen Gür, engellileri ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi. Engellilerin el emeği göz nuru ayakkabıların imalat sürecini görünce azimle her engelin üstesinden gelinebileceğini gördüklerini kaydeden Başkan Gür, "Kendi kendilerine yeten ve el attıkları her işte örnek olan engelli kardeşlerimiz her alanda muhteşem başarılara imza atıyor. Engelli vatandaşlarımızın, hiç bir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. Son 18 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelli bireyler ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gür'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BATMAN

