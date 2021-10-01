Başkan Güngör: 'Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak' - Haberler
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Başkan Güngör: "Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara bir dizi atölye eğitimi verilecek.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara bir dizi atölye eğitimi verilecek.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde başlatılan eğitimler kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde, 65 yaş üstü vatandaşlara bir dizi atölye eğitimi verilecek. Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş atölyeleri olmak üzere toplamda 4 farklı atölyede düzenlenen eğitimler ile yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerini geliştirip günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyeleri'nin açılışında, "Ulu çınarlarımızın toplumsal hayata entegrasyonunu sağlayacak önemli bir eğitim programını daha hayata geçiriyoruz. Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak. İnanıyorum ki, atölyelerimizde çini seramik, resim, müzik ve akıl oyunları gibi alanlarla yaşlılarımız, deneyimli hocalar eşliğinde güzel eserlere imza atacaklardır" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise, "Bugün Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz eğitim ve sanat atölyelerini, medeniyet anlayışımızı temsil etme adına çok değerli bir çaba olarak görüyorum. Atölyelerin açılışı, yaşlılarımıza yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Yaşlı Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin bir yenisini oluşturuyor. Bugünkü etkinliğimizi ve bundan önce gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri Kahramanmaraş'ın yaşlılarına vefasını ortaya koymak açısından önemli buluyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak

Başkan Güngör: Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak

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Haber: Başkan Güngör: 'Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak' - Haberler
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