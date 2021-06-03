Başkan Güngör: "Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz"
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Başkan Güngör: "Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz"

Başkan Güngör: 'Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehir genelinde devam eden çalışmalar ile ilgili bilgileri paylaşan Başkan Güngör, "Ziyaret ettiğimiz her yerde hemşerilerimizden Hüsn-ü kabul görüyoruz. Gerçekten onların alın terinin, kazançlarının ve şehrimize kattıklarının değerini biliyoruz. Tüm mahallelerimizin demografik yapısı, ihtiyaçları ve talepleri farklı oluyor. Bizlerde bu talepleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini almak için mahalle esnaflarımız ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Tabii şehrimizde mülteci kardeşlerimiz de var. Bu caddemizde ve mahallemizde mülteci misafirlerimiz ve esnafımız da bulunuyor. Onlarında sorunlarını tespit ederek çözmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda her zaman hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Bütün hemşerilerime ve parti teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: 'Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz'
Başkan Güngör: 'Talepleri hızla çözmek için gayret gösteriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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