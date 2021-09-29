Başkan Güngör: 'Şeffaf yönetim hızlı kalkınmanın anahtarı' - Haberler Ekonomi
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Başkan Güngör: "Şeffaf yönetim hızlı kalkınmanın anahtarı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yaptığımız alışverişlerde önceliğimiz kendi esnafımız ve ödemelerimiz de 30 gün içerisinde yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yaptığımız alışverişlerde önceliğimiz kendi esnafımız ve ödemelerimiz de 30 gün içerisinde yapılıyor. Biz attığımız bu adımlarla alacağımız ürün veya hizmeti daha uygun fiyattan alabiliyoruz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Başkan Güngör, pandemi süresince yerel yönetimlerin de çok ciddi bir külfetin altına girdiğini ifade ederek, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana atılması gereken adımları birer birer attık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bugün Kahramanmaraş'ımızın dört bir köşesinde hizmete dönüşüyor. İtibarın muhafazası önemlidir. Bu da piyasa güveniyle oluşur. Yaptığımız alışverişlerde önceliğimiz kendi esnafımız ve ödemelerimiz de 30 gün içerisinde yapılıyor. Biz attığımız bu adımlarla alacağımız ürün veya hizmeti daha uygun fiyattan alabiliyoruz. Şeffaf yönetim, hızlı kalkınmanın anahtarı arkadaşlar" diye konuştu.

Şehir genelinde 700 milyon TL'yi aşan yatırımın sürdüğünü belirten Başkan Güngör, "2019 ve 2020 yıllarında pandeminin de etkisiyle 300 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. Bu süreçte gerek hemşehrilerimize gerekse esnafımıza sosyal desteklerimizi artırdık. Bu yıl 600 milyonluk bir bütçe planlamıştık ama yılsonu hedefimiz 700 milyon TL'yi aşıyor. Bu yılki programımıza artırmış olduk" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Şeffaf yönetim hızlı kalkınmanın anahtarı

Başkan Güngör: Şeffaf yönetim hızlı kalkınmanın anahtarı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Başkan Güngör: 'Şeffaf yönetim hızlı kalkınmanın anahtarı' - Haberler Ekonomi
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