Başkan Güngör: "O gece herkes vaktine hazır olmuştu'
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Başkan Güngör: "O gece herkes vaktine hazır olmuştu'

Başkan Güngör: 'O gece herkes vaktine hazır olmuştu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O gece milletimizin kendilerini nasıl tankların önüne siper ettiğine şahit olduk. Bizim bu ihaneti ve hainleri unutmamamız lazım.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "O gece milletimizin kendilerini nasıl tankların önüne siper ettiğine şahit olduk. Bizim bu ihaneti ve hainleri unutmamamız lazım. 15 Temmuz gecesi milletimizin direnişini, o gün yaşananları, vatanımızı nasıl savunduğumuzu nesilden nesile aktarmalıyız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik ziyareti sonrası fotoğraf sergisi açılışına katıldı. Milli İrade Meydanı'nda oluşturulan ve "15 Temmuz Darbe Girişimi" adı taşıyan sergide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş'ımız kadim tarihi ile kurtuluş mücadelesinin öncü şehirlerinden olmuştur. Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in kaleme aldığı Alem-i İslam'a Hitap Beyannamesi; 'Ey Milleti Necibe-i Osmaniye, bin küsur senelik din elden gidiyor vaktine hazır ol' cümlesiyle başlayıp 'Korkma üç beş Fransız sana bir şey yapamaz' cümleleriyle bitiyor. İstiklal Marşımız ise 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diye başlıyor. Milletimiz ihanete ve zulme maruz kaldığında nasıl bir mücadele yaptığını inancımız, değerlerimiz ve kadim tarihimizde görüyoruz. Hem Alemi İslam'a Hitap Beyannamesi'nde hem de İstiklal Marşımızda geçen 'Korkma' ifadesi bizim inancımızda ve değerlerimizde olan bir ifade" diye konuştu.

"Aziz milletimiz demokrasiye siper oldu"

Demokrasi nöbetinin 5. yıldönümünde tüm vatanda aynı ruhun yaşadığına dikkat çeken Başkan Güngör, "Türkiye Cumhuriyeti, kadim tarihinde birçok kez darbe ve darbe girişimine şahit oldu ancak Fetö terör örgütünün yaptığı gibi büyük bir ihaneti ilk defa gördü. 15 Temmuz günü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin direnişi bu kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasını sağladı. 15 Temmuz günü kalkışma yapan hainler kendilerine göre bir takım hesaplar yapmışlardı ancak Rabbim onların hesaplarını altüst etti. O gece tüm milletimiz vaktine hazır olmuştu. Ömer Halisdemir de vaktine hazır olmuştu ve tam vaktinde hainlerin alnına silahı dayadı. O gece milletimizin kendilerini nasıl tankların önüne siper ettiğine şahit olduk. Bizim bu ihaneti ve hainleri unutmamamız lazım. 15 Temmuz gecesi milletimizin direnişini, o gün yaşananları, vatanımızı nasıl savunduğumuzu nesilden nesile aktarmalıyız. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: 'O gece herkes vaktine hazır olmuştu'
Başkan Güngör: 'O gece herkes vaktine hazır olmuştu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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