Başkan Güngör: "Kahramanmaraş Türkiye'ye örnek olacak"
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Başkan Güngör: "Kahramanmaraş Türkiye'ye örnek olacak"

29.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:18
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş'ın dondurma ve tekstilin yanı sıra UNESCO başvuruları, restorasyon çalışmaları ile Türkiye'ye örnek bir şehir genetiği projeksiyonu ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş'ın dondurma ve tekstilin yanı sıra UNESCO başvuruları, restorasyon çalışmaları ile Türkiye'ye örnek bir şehir genetiği projeksiyonu ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Başkan Güngör, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Olağan İkinci Meclis Toplantısı'na katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Faruk Göksu ile büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Güngör, kentin değerleriyle ilgili katılımcılara örneklemeler verdi.

Kahramanmaraş'ı yeniden tasarlayarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Güngör, "Bugün özellikle küresel pandemi ile birlikte yoğun olarak gündemimize aldığımız bir düşünce var. Gayet isabetli bir şekilde deniliyor ki yeni ülkeler artık şehirlerdir. Uzun vadede kendi kendine yetebilen şehirlerin öne çıktığı bir dünyada yaşayacağız. Güzel şehrimden, Kahramanmaraş'tan size iki örnek vereceğim. Biri, Ahırdağı'ndan şehre kar taşınması ile başlatılan dondurma geleneğimiz. O gelenek, seneler içerisinde adına Maraş Dondurması dediğimiz ve şimdi dünyanın dört bir yanında tanınan lezzeti üretti. Diğer örneği de tekstilden vereceğim. Annelerimizin ıstar denilen tezgahlarda bin bir emekle dokuduğu kumaşların oluşturduğu hafıza olmasa belki de biz bugün Kahramanmaraş'ta bu kadar büyük bir tekstil sanayinden bahsedemezdik. Hem yüzyıllar, hatta bin yıllar içerisinde biriktirdiğimiz genetiğe yaslanacak, hem de bu genetiği kendi kendine yetebilen şehirler fikrini inovatif olarak geliştirmek üzere kullanacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız restorasyonlarla tarihimize sahip çıkmanın yanı sıra, hummalı bir hazırlık içerisinde yürüttüğümüz şehir tasarım hamlelerini sürdürüyoruz. UNESCO başvuru sürecimizle ve daha nicesiyle Türkiye'ye örnek bir şehir genetiği projeksiyonu ortaya koymak istiyoruz. ve bu süreci Kültürel Kalkınma Eylem Planı adını verdiğimiz örnek bir planla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: 'Kahramanmaraş Türkiye'ye örnek olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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