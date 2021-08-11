Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz"
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Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz"

Başkan Güngör: 'İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ülkemizde farklı bölgelerde yangınlar meydana geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ülkemizde farklı bölgelerde yangınlar meydana geldi. Can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu. Rabbim ülkemize milletimize acı, afet göstermesin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda çalışanlar ile bir araya geldi.

Başkan Hayrettin Güngör, "Türkiye'mizde son günlerde yaşadığımız yangınlara canla başla müdahale eden tüm ekiplerimize, itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şu anda birçok yerde yangınların kontrol altına alınmış olması memnuniyet verici. Afetlerde can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kahramanmaraş'ımız da tabii sanayi şehri olması münasebetiyle, fabrika yangınları yaşanabiliyor. Tabi gönül istiyor ki hiç afet yaşamayalım. Ancak bu yangınlarda da ekiplerimiz yeterlilikleri ve kabiliyetleriyle gerçekten çok ciddi bir emek sarf ediyorlar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: 'İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz'
Başkan Güngör: 'İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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