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Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Haftası dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda açılan tanıtım stantlarını ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Haftası dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda açılan tanıtım stantlarını ziyaret etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda açılan tanıtım stantlarını ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya gelen bAŞKAN Güngör, "Kahraman itfaiyecilerimiz bu yıl yurdun dört bir yanında mücadele etti. Güçlü bir itfaiye teşkilatına ve profesyonel bir ekibe sahibiz. Tüm itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Güngör, "Öncelikle bütün kahraman itfaiye teşkilatlarımızın haftasını tebrik ediyorum, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Tabi gönül istiyor ki hiç doğal afet olmasın. Ama bu da hayatın gerçeklerinden biri. Sanayi ağırlıklı üretim yapılan Kahramanmaraş'ımızda bu tip yangınlar ve kırsal bölge yangınları yaşanabiliyor. Hamdolsun, Büyükşehir İtfaiyemiz yangınlarda süratle müdahale ediyor. Doğru sevk ve idare ile büyük yangınların önüne geçiliyor. Bu sene zor zamanlar geçirdik, yangınlarla karşı karşıya kaldık. Devletimiz, belediyelerimiz, özel sektör, gönüllü vatandaşlarımız el birliğiyle buralarda cansiperane çalışarak yangınları söndürdü. Ekiplerimiz de, önce Manavgat'ta, daha sonra da Muğla'daki yangınlara müdahale etti. Hem o bölgedeki kurumlarımızdan hem de oradaki vatandaşlarımızdan çok büyük bir teşekkür aldık. Bu manada ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu sene itfaiye teşkilatının imkan ve kabiliyetlerini artırdıklarını söyleyen Güngör," Çalışmalarımız kapsamında 6 adet tam donanımlı araçlar alıyoruz. Aynı zamanda 3 İtfaiye Merkezi'mizi yeniliyoruz ve kapasiteyi artırıyoruz. Yeni personel istihdamıyla teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz tam donanımlı şekilde 24 saat esası ile göreve hazır olarak bekliyorlar. Ben tekrar bütün itfaiye teşkilatlarımızın itfaiye haftasını tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz

Başkan Güngör: İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz

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Haber: Başkan Güngör: 'İtfaiye teşkilatımızla güçlüyüz' - Haberler
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