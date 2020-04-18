Başkan Güngör: "İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz"
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Hayrettin Karaoğuz, Kahramanmaraş, Halk Ekmek

Başkan Güngör: "İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz"

Başkan Güngör: "İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye halk ekmek fabrikasında incelemede bulundu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye halk ekmek fabrikasının sokağa çıkma...

18.04.2020 03:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 03:57
Başkan Güngör: 'İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz'

Başkan Güngör: "İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye halk ekmek fabrikasında incelemede bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye halk ekmek fabrikasının sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında incelemede bulunan Başkan Güngör, fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Fabrikanın üretim yerini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Güngör, "Geçen hafta Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı vardı. Sağlık otoritelerinin ifade ettiğine göre bu süreçte, salgınla mücadelenin izalasyon ve sosyal mesafenin önemini anlatıyorlar. Bizde hükümetimizin aldığı kararlar neticesinde bizde yerelde etkin bir şekilde uyguluyoruz. Geçen hafta belki kararın açıklanma süresiyle ilgili bazı tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı ancak bu hafta sonu Allah'a şükür hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını görüyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ekmek yardımında bulunulduğunu ifade eden Başkan Güngör, bu hafta genelinde 6 bin ihtiyaç sahibi ailenin ekmeğinin karşılandığını söyledi.

Güngör, "Burası belediyemizin halk ekmek fabrikası ve buranın günlük ortalama 40 bin ekmek üretme kapasitesi var. Pazar günleri çalışılmıyor idi ancak bu süreç içinde fabrikamız hafta sonu tam kapasiteyle çalışıyor. Üretim kapasitemizde 55 bin sayıya ulaştırmış durumdayız. Hem fırıncı esnafımız, hem de belediye halk ekmek fabrikamız bu süreç içerisinde hemşerilerimizin ekmekle ilgili sorunlarını gidermeye çalışıyor. Bizim halk ekmek fabrikamız olarak 77 noktada satış büfelerimiz var ve bunlarda hizmet veriyor. Ayrıca geçen hafta ihtiyaç sahibi hemşirelerimize 4 bin civarında ekmek bulunduk ve bu hafta ise bu sayıyı 6 bine çıkartmak istiyoruz. Muhtarlarımız vasıtasıyla 6 binden fazla ekmeği ücretsiz veriyoruz"

Başkan Güngör: 'İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz'

Kaynak: İHA

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