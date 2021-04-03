Başkan Güngör, "Hiçbir farklılık engel değildir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Güngör, "Hiçbir farklılık engel değildir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Güngör, 'Hiçbir farklılık engel değildir'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Otizm Farkındalık Günü etkinliğine katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Otizm Farkındalık Günü etkinliğine katıldı. Başkan Güngör, "Yavrularımızın yeteneklerine ve gelişimlerine el birliğiyle destek olmak için gayret sarf edelim. Hiçbir farklılık engel değildir" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinliğine katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Onikişubat Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan otizmli çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verildi.

Protokol ile birlikte otizm farkındalığı için "Otizmli Çocuklarda Farklı Renkler" isimli el izi çalışması yapılmasıyla devam eden etkinlikte, gökyüzüne mavi balon bırakılması renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Öncelikle bu yavrularımızı yetiştiren, onlara emek veren anne ve babalara teşekkür ediyorum. Devletimiz sosyal koruma şemsiyesi altında, bu mekanlarda çok değerli hocalarımızla özel gereksinimli yavrularımıza destek sağlıyor. Bizler merkezi idaremiz ve belediyelerimizle el birliğiyle özel gereksinimli yavrularımız için bu mekanları artırıp ebeveynlerine destek olmamız lazım. Hamdolsun, bu manada hem devletimizin hem yerel idarelerin büyük gayretleri var. Onlar buralarda Kur'an-ı Kerim öğreniyor, piyano çalıyor ve daha birçok konuda kendilerini geliştiriyor. Bu yavrularımızın farklı olmadıklarını fark edelim, yeteneklerine ve gelişimlerine el birliğiyle destek olmak için gayret sarf edelim. Hiçbir farklılık engel değildir" diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, "Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle çocuklarımıza yönelik bir ziyaret gerçekleştirdik. Otizmi bir engellilik hali olarak değil bir farklılık olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza burada devletimizin ve milletimizin imkanları doğrultusunda, toplumsal yaşama daha fazla katılmaları noktasında çok güzel hizmetler veriliyor. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör, 'Hiçbir farklılık engel değildir'
Başkan Güngör, 'Hiçbir farklılık engel değildir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Güngör, "Hiçbir farklılık engel değildir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:31:20. #1.14#
title