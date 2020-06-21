Başkan Güngör: "Fabrika yangınını kısa sürede söndüreceğiz"
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Başkan Güngör: "Fabrika yangınını kısa sürede söndüreceğiz"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tekstil fabrikasındaki yangın yerine gelerek incelemede bulundu.

Başkan Güngör:
21.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:56

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tekstil fabrikasındaki yangın yerine gelerek incelemede bulundu.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, çıkan yangında fabrikadaki malzemeler zarar görmüştü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı fabrika yangın yerinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yetkililerden bilgi aldı.

Yangına kısa sürede müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Hem itfaiyemizin hem de diğer ekiplerimiz yangına müdahale ediyorlar. Kontrol altına alındığını söylüyor görevlilerimiz. Tam kadro buradayız inşallah en kısa sürede yangını söndüreceğiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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