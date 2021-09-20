Başkan Güngör: 'Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Güngör: "Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Teras Tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Teras Tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı.

Başkan Güngör, burada yaptığı açıklamada, "Hayatımızın her aşaması aynı şekilde devam etmiyor. Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz. Bu kardeşlerimizin ihtiyaçları olan alt yapıyı hazırlamak, destek sunmak, onlara mekan oluşturmak, şehrimizin ulaşımdan tutun diğer alt yapısını görme engelli kardeşlerimize uygun hale getirmek bizim görevimiz. Bu manada da belediyemiz gerçekten çok büyük gayretle çalışıyor. Bugün de onların taleplerini dinlemek, ihtiyaçları belirlemek ve hasbihal etmek üzere bir araya geldik. Arkadaşlarımız da bu talepleri peyderpey halletmiş olacak" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise yaptığı açıklamada, "Hayrettin Başkanımız geldi geleli ilimize 60 adet sinyalizasyon sesli yanıt sistemi kazandırıldı. Otobüsteki sesli yanıt sistemleri çalışmaya devam ediyor. Başkanımıza görme engelliler için vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz

Başkan Güngör: Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bensu Soral Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Münir Karaloğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Güngör: 'Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:24:59. #1.17#