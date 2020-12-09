Başkan Güngör: "Ekinözü'ne 30 milyonluk yatırım yaptık"
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Başkan Güngör: "Ekinözü'ne 30 milyonluk yatırım yaptık"

09.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:02
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü ilçesindetoplam 30 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü ilçesinde

toplam 30 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekinözü Belediye Başkanı ve muhtarlardan oluşan heyetle yaptığı toplantı sonunda açıklama yapan Başkan Güngör, Ekinözü'nde sağlık turizmi tesisinden millet meydanı ve asfalt çalışmalarına kadar önemli yatırımların yapıldığını ifade etti.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Ekinözü'nde de önemli çalışmaların yapıldığını söyleyen Güngör, "İçmeler, şehrimizin tanıtımı için önemli bir değer. Bu noktada başlattığımız Sağlık Turizm Tesisi projesi tamamlanmak üzere. Yine Aşağı İçmeler'de ziyaretçilerimizin ve ilçe sakinlerimizin istifade edebileceği Millet Meydanımızı tamamladık. Ekinözü ilçemizin ana arterlerinde altyapının ardından asfalt çalışmalarımız oldu. İlçe merkezimizi daha güzel bir görünüme kavuşturduk. Ekinözümüzde gerek asfalt gerekse alt ve üst yapı çalışmalarımızla toplam 30 milyonluk yatırım gerçekleştirdik. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: 'Ekinözü'ne 30 milyonluk yatırım yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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