Başkan Güngör'den güneş enerjisi tavsiyesi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Güneş panelleri ile her tesisin kendi elektriğini üretebileceği alternatif bir enerji kaynağı bulmalıyız" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, son günlerde artan elektrik faturalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, "Tüm dünyada ekonomik döngüleri etkileyen pandemi koşulları bölgemizde de etkili olmuştur. Pandemiden dolayı sıkıntı çektiğimiz bir dönemde meydana gelen büyük Manavgat yangını felaketi yaşadığımız sıkıntının katlanmasına neden olmuştur" sözlerine yer verdi.

Güngör, zamlı elektrik faturalarının en çok turizmin konaklama ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren tesisleri vurduğunu söyledi.

Güneş enerjisi tavsiyesi

Başkan Güngör, Türkiye ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağlayan ve istihdam oluşturan konaklama sektöründeki otellerin elektrik faturaları altında ezilmesine müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Güngör şunları söyledi: "Bu sezon yetişmese bile otellerimizin ileriye dönük alternatif enerji sağlayacak bir yapı oluşturması gerekiyor. Güneş panelleri ile her tesisin kendi elektriğini üretebileceği alternatif bir enerji kaynağı bulmalıyız".

Manavgat'a elektrikte özel tarife uygulansın

Manavgat'ın yüz yılın en büyük yangın felaketini yaşadığını hatırlatan Başkan Güngör, "Bölgemiz henüz yaralarını tam anlamıyla saramamışken elektrik faturalarına uygulanan zamlar yaşadığımız ekonomik krizin iyice derinleşmesine neden olmuştur. Manavgat olarak bölgemizin başat sektörü turizmdir. Pandemiden dolayı iki yıldır sektörün yaşadığı zorlukları hatırlarsak, Manavgat'ın elektrik faturalarında özel tarife uygulanması gereken bir bölge olduğu gerçeğini görürüz" dedi. Güngör, MATSO üyelerinden ve vatandaştan elektrik faturaları ile ilgili sürekli şikayet aldıklarını belirtti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi