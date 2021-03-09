Başkan Güngör, "Daima hemşehrilerimizin yanındayız "
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Başkan Güngör, "Daima hemşehrilerimizin yanındayız "

09.03.2021 18:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:39
Başkan Güngör,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat ilçesi Cumhuriyet mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette, "Esnaflarımızdan talep ve önerileri aldık, çalışmalarımız hakkında bilgileri paylaştık. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız, daima hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat ilçesi Cumhuriyet mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette, "Esnaflarımızdan talep ve önerileri aldık, çalışmalarımız hakkında bilgileri paylaştık. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız, daima hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Cumhuriyet mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, meclis üyeleri ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hayri Karakız'ın da katıldığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mahallede faaliyet gösteren esnaflarla sohbet etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgede yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Güngör, "Her fırsat bulduğumuzda AK Parti teşkilatımızla, belediye meclis üyelerimizle şehrimizin muhtelif mahallelerini ziyaret ediyoruz. Bugün de gerek konut gerekse ticari faaliyet bakımından şehrimizin hızla büyüyen bir bölgesini, Cumhuriyet mahallemizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız, daima hamşehrilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör, 'Daima hemşehrilerimizin yanındayız '

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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