Başkan Güngör: 'Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak' - Haberler
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Başkan Güngör: "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konaklama sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin kentteki otellere yerleştirildiğini belirterek, "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak" dedi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konaklama sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin kentteki otellere yerleştirildiğini belirterek, "Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak" dedi.

Kahramanmaraş'a gelen üniversite öğrencilerinin konaklama sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında öğrenci iletişim noktaları oluşturdu. 298 üniversite öğrencisinin otellere yerleştirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, yeni yapılan yurt binası ile beraber 2 bin 74 öğrencinin yurtlarda konaklayacağını söyledi.

Konaklama ihtiyacı duyan hiç bir öğrencinin açıkta kalmadığını belirten Güngör, "Bizler de belediyeler olarak ihtiyaç duyan öğrencilerimizin konaklama imkanına katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Valilik, kredi yurtlar kurumu ve bakanlığımız iş birliğinde oluşturduğumuz kontak notalarında, ihtiyaç duyan öğrencilerimiz varsa müracaat etsin dedik. Öğrencilerimiz başvurdular ve şu ana kadar 300 civarı öğrencimizi de yerleştirdik. Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak. Belediye olarak kurumlarımızla iş birliğinde bunlara gerekli konaklama imkanı sunmuş olacağız. Aslında Kredi Yurtlar Kurumu'muzun 2 bin kişi kapasitesi olan yurdu kasım ayında hizmete açılmış olacak ve yurt sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu süre içerisinde de belediye ve diğer paydaşlarımızla bu sorunu çözüyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç duyan herkesi yerleştirdik. Kimse bu şehirde 'yurt bulamadık, konaklayacak yer bulamadık' diyemeyecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak

Başkan Güngör: Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak

Başkan Güngör: Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak

Başkan Güngör:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Güngör: 'Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak' - Haberler
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