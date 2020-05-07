Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi
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Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi

Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi
07.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:52

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesinin ardından alışkanlıklar ve yaşam tarzları gibi turizm anlayışının da değişeceğini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesinin ardından alışkanlıklar ve yaşam tarzları gibi turizm anlayışının da değişeceğini ifade etti.

Koronadan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Kentimiz Kuşadası, barındırdığı alternatif turizm potansiyeli ile yeni dünyanın talep ve ihtiyaçlarına hitap edecek her türlü fırsat ve olanağa sahiptir" dedi.

Korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, salgının sona ermesinin ardından turizm alanında yaşama geçirilecek yeni uygulamalarla ilgili hazırlıkların da sürdürüldüğünü ifade etti. Korona virüs salgınının dünya çapında sürdürülen bir savaş olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel "Bu savaş tıbbın ve bilimin ışığında eninde sonunda kazanılacaktır. Ancak hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır. İnsanların yaşam biçimleri ve alışkanlıkları gibi turizm anlayışları ve turistik faaliyetlerinin biçimi de değişecektir" dedi. Uzun yıllardır kitlesel turizmin en önemli merkezlerinden olan Kuşadası'nın başta termal sağlık turizmi, ekoturizm ve butik otel turizmi olmak üzere çok önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Termal sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek şirketin kuruluşunda son aşamaya gelindiğini ve uzman raporlarının alındığını belirten Başkan Ömer Günel, "Davutlar bölgesinin termal turizm bölgesi olarak yeni yatırımlara ev sahipliği yapması için çalışmalar hızlandırılmıştır. Dünyanın en özel sularından olan termal suyumuz sağlık turizmi dışında ısıtma, meyve, sebze kurutma ve tarım amacıyla da kullanılacaktır" dedi.

Kuşadası'nın organik ekoturizm alanında sahip olduğu toprakların ve ürün kalitesinin de bugüne kadar göz ardı edildiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, şöyle dedi: "Bu potansiyel kentimizde bir altın madeni gibi öylece durmaktadır. Turizm tesisleri ve düzenlemeleri en uygun alanlarda organik eko turizm için teşvik edilecek ve yatırımlara öncülük edilecektir."

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın butik hizmet sunacak önemli tesislere de ev sahipliği yaptığını belirterek "Kentimiz turizm yatırımcıları, dünyanın en esnek ve hızla aksiyon alan tecrübeli isimlerinden oluşmaktadır. Bunun için şimdiden hazırlığa başladılar. Biz de belediye belgeli tesisler için bir yönetmelik hazırlığı içerisindeyiz. Kuşadası'nın değişimini her gün izlemeye devam edeceksiniz. Kültür merkezleri, yeni doğal yaşam alanları, kreşler, eğitim merkezleri, Türkiye'de ilk defa hayata geçecek olan kütüphaneler, müzeler, sempozyumlar, festivaller ile uluslararası cazibe oluşturacak etkinlikle. Eskiyen kentimizin yenilenen sokakları, caddeleri, cıvıl cıvıl peyzaj örnekleri, sanatla süslenen sokakları. İhtiyacımız olan tek şey inanmak ve çok çalışmak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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