Başkan Günel; "Türkiye'nin en güzel turizm kenti için çalışıyoruz"
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Başkan Günel; "Türkiye'nin en güzel turizm kenti için çalışıyoruz"

Başkan Günel;
04.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:21

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın artık küçük bir turizm kasabası olmadığını belirterek "Yapmamız gereken tek şey geçmişimizle hesaplaşıp Kuşadası'nı Türkiye'nin en güzel turizm kenti haline getirmek için el birliğiyle çalışmak olmalıdır" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın artık küçük bir turizm kasabası olmadığını belirterek "Yapmamız gereken tek şey geçmişimizle hesaplaşıp Kuşadası'nı Türkiye'nin en güzel turizm kenti haline getirmek için el birliğiyle çalışmak olmalıdır" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, kentin marka değerini arttırmak ve turizm potansiyelini geliştirmek ile ilgili önemli adımlar atan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sahip olunması gereken tek idealin Türkiye'nin en güzel turizm kentini ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kuşadası turizmi ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın Türkiye'nin ilk turizm merkezlerinden olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: "Turizmle Kuşadası'ndan çok sonraları tanışan küçük turizm kentlerinin isimleri çoğu zaman Kuşadası'ndan önce anılır oldu. Turizmin getirdiği 'Rant' düzenini bazı gruplar yerine, halka mal ederek daha iyi bir yönetim anlayışı sergileyenler, çarpık yapılaşmaya daha az teslim olanlar, turistin ve turizmin mantığını ve önceliklerini daha iyi kavrayanlar, turizm alanında daha başarılı oldular. 1980'li yıllarda Kuşadası'nın bir yıldız gibi parlayan ismi, hevesleri ve hedefleri farklı olan bir takım yöneticilerin ve bu heveslere ortak olan bazı grupların iş birliği ile giderek söndü. Bugün, bu sürece tanıklık edenler derin bir hüzünle diyorlar ki: 'Şurası, burası yokken Kuşadası vardı'. Şimdi karar verilmesi gereken iki husus var: Kendimize teselli mi arayacağız, yoksa tam bir seferberlik içinde Kuşadası'nı geleceğe mi taşıyacağız? Ben diyorum ki; geçmişiyle yüzleşen, bugünün imkan ve fırsatlarını iyi değerlendiren bir kent olarak Türkiye'nin en güzel turizm kenti olma idealine sahip olmalıyız. Ben bu ideale yürekten inanıyorum. ve benim başarmak için bildiğim tek yol çok çalışmak"

Kuşadası Belediye Başkanı olarak tüm yönetim paydaşlarıyla iş birliği içerisinde kenti yeniden inşa etmek, dönüştürmek ve güzelleştirmek için çalıştığının altını çizen Başkan Ömer Günel "Bir turizm kenti olarak kendiliğinden ortaya çıkan 'Rantı' yine Kuşadası halkı ile paylaşmak ve Kuşadası'nın kendi potansiyelini hızla açığa çıkarmak zorundayız. Belli grupların ve kişilerin kendi arasında pay ettiği rant düzeni sona ermiştir. Kuşadası kendi potansiyeline inanmak zorundadır. Kentimiz yeniden kendine hedef koyma iradesine ve özgüvenine sahiptir" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel, göreve geldikleri ilk andan itibaren imkansızlıkları bahane etmeden çok çalıştıklarını belirtti. Önümüzdeki yıllarda Kuşadası'nın hızla güçlendiğinin ve güzelleştiğinin gözleneceğini kaydeden Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sürecin hızlı bir dönüşüme doğru yol alabilmesi Kuşadalılar'ın da bu ideale inanmasından geçmektedir. Koşmak isteyenleri durdurmaya çalışanlar her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Kuşadası artık küçük bir turizm kasabası değildir. Kendi çalıp kendi oynayanların dönemi sona ermiştir. Kuşadası'nda yapılan ve yapılacak her şey artık sadece Türkiye'nin en güzel turizm kenti Kuşadası için olacaktır. Esnafımızla, çalışanımızla, iş insanlarımızla yani tüm hemşehrilerimizle bu ideal etrafında birleşmeli ve çok çalışmalıyız. Ben belediye başkanı olarak üzerime düşeni en iyi şekilde yapacağım. Kenti güzelleştireceğim. Örnek bir belediyecilik yapacağım. Esnaf arkadaşlarım dükkanlarını tertemiz yapacak, en iyi hizmeti sunacak. İş insanlarımız yatırımlarına yenisini ekleyecek. Tüm hemşehrilerimiz evlerinin önünü temizleyecek, kurallara uyacak. Topyekün bir çaba ve el birliği ile Kuşadası'nı geleceğe taşıyacağız. Bu kentin kaderini bugüne kadar kısır siyasi çekişmeler ve yerel çıkar odaklarının menfaatleri belirlemiştir. Bundan sonra bu kentin kaderini kendine ve yaşadığı kente inanan ve işini en iyi yapmaya çalışanlar belirleyecektir. Başarısızlık kader değildir, tercihtir" - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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