Başkan Günel, "Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız"
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Başkan Günel, "Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız"

Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili bir açıklama yaparak "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili bir açıklama yaparak "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi sürecindeki çalışmalarıyla Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri olan Kuşadası Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 haftalık tam kapanma sürecine de hazırlıklı giriyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 haftalık kapanma sürecinin pandemi ile mücadele açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Kuşadalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Onlar sağlıklarını korumak için evlerinde kalmayı sürdürürken bizler de Kuşadası Belediyesi olarak bu zorlu süreçte bir tek hemşehrimizi bile yalnız bırakmayarak ilgili tüm birimlerimizle birlikte kentimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Güzel günler yakında"

Son 13 aylık dönemde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi 17 günlük süreçte de başta Güvercin Masa, Sosyal Yardım İşleri, Sağlık İşleri, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü olmak üzere Kuşadası Belediyesi'nin tüm birimlerinin sahada olacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Başta 65 yaş üstü, hasta ve engelli hemşehrilerimiz olmak üzere ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı çeken tüm Kuşadalılar, bizlere Güvercin Masa'nın çağrı merkezi olan 4447114 ya da 02564604040 numaraları aracılığıyla ulaşabilirler. Kurallara uyarak ve evlerimizde kalarak bu süreci atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Güzel günler çok yakında" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'
Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'
Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'
Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'
Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'
Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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