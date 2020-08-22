Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayii Sitesi Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı
22.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:28

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayii Sitesi Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Divan Kurulunun daveti üzerine üyelere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Başkanlığa aday olduğum süreçte Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki yol yapım çalışmalarını başlattım. Çalışmaların tamamına yakını o dönemde bitti. Benim görevde olduğum sürede Sanayi Sitesi'nin hiçbir eksiği kalmayacak. Bundan şüpheniz olmasın" dedi.

Mevcut yönetimin daveti üzerine seçimli genel kurula katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan adayları Azmi Tabak ve Murat Ertop'a başarılar diledi.

Genel Kurul'da divan başkanlığının daveti üzerine bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Başkanlığa aday olduğum süreçte Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki yol yapım çalışmalarını başlattım. Aydın Büyükşehir Belediyesinin desteği ile çalışmaların tamamına yakını o dönemde bitti. Göreve geldikten sonra Sanayi Sitesi'nin mevcut yönetimiyle eksik kalan yolların tamamlanması için iş birliğine gittik. Şu an çok az bir alan kaldı. O kısmı da en kısa sürede tamamlayacağız. Yönetim olarak Kuşadası'nda son 20 yılda yapılan yolu biz 1 yılda yaptık. Üstelik bu yolların yüzde 90'ı sathi kaplama ve parke taşıydı. Bizim yaptıklarımız ise sıcak asfalt ve parke taşından oluşuyor. Kuşadası'nın bugün gerçekten çok büyük hizmete ihtiyacı var. Kuşadası'nda 2 milyon metrekare yol yapılması gerekiyor. Yaptığımız hesaba göre kendi dönemimizin sonunda yolla ilgili ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılamış olacağız" dedi.

Pandemi sürecinde de Kuşadası Belediyesi'nin tüm imkanlarını esnaf için seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, "Biz toplamda 2 milyon 500 bin TL'lik 3 aylık kira bedelini sildik. Birçok belediye kira borçlarını ertelerken biz silmeyi tercih ettik. Çok paramız olduğundan değil ama gerçek anlamda esnafın yanında olduğumuz göstermek için yaptık. Çünkü biz laf ile değil icraat ile varız. Koronavirüs salgını Kuşadası'nda turizmi de derinden etkiledi. Ancak bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kuşadası'nın büyümeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Birbirimize destek olursak bunu çok kısa sürede başarabiliriz. Sizlerle beraber olmaktan ve Sanayi Sitesi'ne hizmet etmekten çok mutluyum. Bizim dönemimizde sanayi sitesinin hiçbir eksiği kalmayacak. Bundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Politika
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Ozan Güven Hande Erçel
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 18:28:43. #1.14#
title